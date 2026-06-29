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29.06.2026 10:28:48
Oil Prices Rise as U.S. and Iran Discuss Deal to Suspend Attacks in Gulf
Oil prices edged higher after an American official said the U.S. and Iran had agreed to halt attacks in a key shipping lane, raising hopes that hostilities would not escalate.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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