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13.04.2026 11:09:00
Oil prices rise nearly 6% as U.S. military blockade of Iranian ports takes effect
West Texas Intermediate and Brent crude both climbed above $100 a barrel on Monday after a breakdown in talks between the U.S. and Iran over the weekend.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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