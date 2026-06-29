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29.06.2026 10:28:48

Oil Prices Rise on Possible Deal to Suspend Attacks in Gulf

Oil prices edged higher after an American official said the U.S. and Iran had agreed to halt attacks in a key shipping lane, raising hopes that hostilities would not escalate.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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