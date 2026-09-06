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07.09.2026 00:32:01

Oil Prices Rise Slightly After U.S. and Iran Trade Strikes

Brent crude, the global benchmark for oil, was up about 1 percent as trading resumed on Sunday, while the national average price of gas was nearly $4.15 a gallon.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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