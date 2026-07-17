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17.07.2026 11:58:34
Oil Prices Rise to Highest Level in a Month as Shipping in the Persian Gulf Nears a Halt
Shipping traffic was at its lowest level in more than a month and oil prices moved higher as the Iran war continued to disrupt the supply of energy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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