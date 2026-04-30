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30.04.2026 23:58:17
Oil prices rise with no sign of an end to Iran war
Trump was scheduled to receive a briefing on Apr 30 on plans for a series of fresh military strikes on IranWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|109,08
|-5,01
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|Ölpreis (WTI)
|101,94
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