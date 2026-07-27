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27.07.2026 12:06:00
Oil prices see largest one-day declines in two months amid pause in strikes
West Texas Intermediate and Brent crude’s front-month contracts fell on Monday after the U.S. paused launching attacks at Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|-7,55
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|Ölpreis (WTI)
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