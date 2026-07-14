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14.07.2026 11:17:00
Oil prices see largest two-day percentage gain in four months on U.S.-Iran fighting
West Texas Intermediate and Brent crude’s front-month contracts climbed on Tuesday as investors worry about further de-escalation in the Middle EastWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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