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28.05.2026 11:39:00

Oil prices show mixed reaction as White House backs report on progress toward Iran peace deal

West Texas Intermediate and Brent crude’s front-month contracts both climbed after the U.S. launched a new set of strikes on an Iranian military site.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
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