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27.07.2026 01:06:43
Oil Prices Sink After U.S. and Iran Pause Fighting a Second Day
No strikes have been reported from either side since Friday, leaving oil investors optimistic about a resolution to the conflict.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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