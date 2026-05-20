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21.05.2026 00:14:54
Oil prices slide after Trump says US-Iran negotiations in ‘final stages’
The number of vessels crossing the strait remains well below the 130 or so ships that crossed daily before the warWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|107,32
|2,16
|2,05
|Ölpreis (WTI)
|100,61
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