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15.06.2026 01:37:39
Oil prices slide after US-Iran deal announced
Under the agreement, the key Strait of Hormuz waterway will be reopened, US President Donald Trump said.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|86,80
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|Ölpreis (WTI)
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