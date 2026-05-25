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25.05.2026 15:05:56
Oil prices slide on hopes of US-Iran peace deal
Trump said on Saturday that an agreement would include the reopening of the Strait of Hormuz, without giving further details.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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