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25.05.2026 15:05:56

Oil prices slide on hopes of US-Iran peace deal

Trump said on Saturday that an agreement would include the reopening of the Strait of Hormuz, without giving further details.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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