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30.07.2026 00:20:11

Oil prices slip as tankers continue to ply the Middle East despite escalating US-Iran war

The US has begun fresh strikes in Iran on Jul 30Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen stiegen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.
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