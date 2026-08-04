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04.08.2026 12:39:00
Oil prices slump as Qatar and Bessent note talks to reopen Strait of Hormuz
The United Kingdom Maritime Trade Operations Center said a ship reported being struck by an “unknown projectile” in the waterway.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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