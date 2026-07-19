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20.07.2026 00:16:00
Oil prices surge, stock futures dip as fighting between U.S. and Iran intensifies
Oil prices rose while U.S stock-index futures were little changed on Sunday, amid an escalation of fighting in the Middle East and as investors await key tech earnings this week.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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