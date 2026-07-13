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13.07.2026 11:27:00
Oil prices surge as much as 5% after Iran declares Strait of Hormuz is closed
The week is kicking off with fresh spikes for oil prices as the U.S. and Iran continued to exchange attacks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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