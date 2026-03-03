|
03.03.2026 11:42:00
Oil prices surge to highest in a year as fears of Middle East supply crunch grow
Oil prices rose to their highest in more than a year as traders continued to fret that supplies will be affected by conflict in the Middle East.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|83,16
|5,09
|6,52
|Ölpreis (WTI)
|75,82
|4,59
|6,44
