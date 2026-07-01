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01.07.2026 17:00:01

Oil Prices Swooned 20% in June. Here’s What Energy Investors Need to Know.

Crude oil prices cooled off considerably in June. WTI, the primary U.S. oil price benchmark, slumped 20% for the month, closing at $69.50 per barrel. Meanwhile, Brent, the global benchmark, tumbled nearly 25%, closing at just below $73 per barrel. Both oil benchmarks are down more than 30% over the past quarter, their worst three-month period since 2020. Here’s a look at what fueled the June swoon in crude oil prices and what it means for energy stocks.Image source: Getty Images. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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