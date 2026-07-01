|
01.07.2026 17:00:01
Oil Prices Swooned 20% in June. Here’s What Energy Investors Need to Know.
Crude oil prices cooled off considerably in June. WTI, the primary U.S. oil price benchmark, slumped 20% for the month, closing at $69.50 per barrel. Meanwhile, Brent, the global benchmark, tumbled nearly 25%, closing at just below $73 per barrel. Both oil benchmarks are down more than 30% over the past quarter, their worst three-month period since 2020. Here’s a look at what fueled the June swoon in crude oil prices and what it means for energy stocks.Image source: Getty Images. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|71,14
|-0,05
|-0,07
|Ölpreis (WTI)
|68,01
|-0,57
|-0,83
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.