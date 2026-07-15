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15.07.2026 12:03:09
Oil Prices Tick Higher as U.S. Reinstates Iran Blockade
The United States reinstated its blockade on Iranian ports in the Strait of Hormuz and shipping slowed to a crawl amid the renewed warfare in the critical waterway.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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