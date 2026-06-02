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02.06.2026 16:08:00
Oil Prices Tumbled Nearly 20% in May (The Biggest Drop Since 2020). Is it Time to Sell Your Oil Stocks?
Oil prices cooled off considerably in May. Brent oil, the global benchmark price, slumped nearly 20%, its biggest monthly decline since 2020. Crude prices fell amid optimism that the U.S. and Iran were closing in on a peace deal that would include a full reopening of the Strait of Hormuz. Here's a look at whether last month's slump in crude prices is a signal to sell your oil stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|96,00
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|Ölpreis (WTI)
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