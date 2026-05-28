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28.05.2026 11:39:00
Oil prices turn lower as White House backs report on progress toward Iran peace pact
West Texas Intermediate and Brent crude’s front-month contracts both climbed after the U.S. launched a new set of strikes on an Iranian military site.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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