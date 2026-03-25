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25.03.2026 06:12:54
Oil prices volatile as Trump talks up Iran negotiations
Iran has also said that "non-hostile" vessels can use the crucial Strait of Hormuz shipping route.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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