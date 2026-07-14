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14.07.2026 10:53:42
Oil Rises Above $85 a Barrel as Gulf Clash Escalates
Brent crude, the international benchmark, breached $85 per barrel for the first time in a month.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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