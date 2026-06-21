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22.06.2026 00:12:06

Oil Rises Amid Uncertainty Over Strait of Hormuz

Modest reactions in the oil and financial markets as Iran and the U.S. met in Switzerland for a first round of talks aimed at making a temporary cease-fire permanent.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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