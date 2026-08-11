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12.08.2026 00:47:05
Oil rises as doubts over US-Iran deal heighten supply concerns
US and Houthis reported separate attacks on shipping in the Hormuz and Bab el-Mandeb straitsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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