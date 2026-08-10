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10.08.2026 03:16:13

Oil rises as Iran tempers hopes for swift Hormuz reopening

Both oil benchmarks had fallen more than 7 per cent last weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
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