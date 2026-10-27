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27.10.2026 23:25:52
Oil rises over 1% after Saudi Arabian refinery attack reignites supply risk
Prices swing higher after dropping nearly US$2 on Oct 27Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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