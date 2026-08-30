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31.08.2026 00:44:39
Oil rises over 3% as US and Iran resume military attacks
American forces strike two Iranian launchers on Larak Island; Teheran has reportedly retaliated against two US air bases in JordanWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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