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03.06.2026 13:50:00
Oil settles at highest price in over a week. ‘Oil tanks are getting emptier each week Hormuz stays closed.’
WTI crude futures have risen nearly 10% in three days as hopes for a quick peace deal fade.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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