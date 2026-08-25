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26.08.2026 00:04:55
Oil settles down more than 3%; investors shrug off US sanctions on Iran
Iran has vowed to retaliate, expresses confidence partners would resist US pressure campaignWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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