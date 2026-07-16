|
17.07.2026 00:28:46
Oil settles lower but remains near one-month high amid escalating US-Iran tensions
Iran has asked Yemen’s Houthis to be ready to close the Red Sea oil route if the US strikes Iranian power infrastructureWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|85,78
|1,55
|1,84
|Ölpreis (WTI)
|80,50
|1,55
|1,96