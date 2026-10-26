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26.10.2026 23:12:27
Oil settles lower on peace hopes, Saudi attacks limit losses
Brent finishes the day down US$0.91 or 0.8% at US$115.81 a barrelWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|115,81
|-0,91
|-0,78
|Ölpreis (WTI)
|101,34
|-0,42
|-0,41
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