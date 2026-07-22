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23.07.2026 00:19:02
Oil settles over US$100 after Houthi attack on Saudi tankers worsens oil supply disruption
Hormuz and Bab el-Mandeb carry the equivalent of roughly a quarter of the world’s oil supplyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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