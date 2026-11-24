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24.11.2026 22:54:26
Oil settles up US$2 as traders weigh continued Hormuz ship attacks
Both oil benchmarks closed higher for the dayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|90,06
|-1,34
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|Ölpreis (WTI)
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