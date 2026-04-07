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08.04.2026 01:40:16

Oil slides after Trump agrees to conditional two-week Iran ceasefire

Trump announced the deal not long before a deadline for a Tuesday evening ultimatum for Iran was reached.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich nach dem langen Osterwochenende schwächer. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. An den Börsen in Fernost dominierte am Dienstag Zurückhaltung.
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