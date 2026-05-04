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04.05.2026 03:39:38
Oil slips after Trump says US will assist ships stranded in Strait of Hormuz
Negotiations between the US and Iran continued over the weekend with both sides assessing responses from each otherWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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