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03.08.2026 01:13:07
Oil slumps as Trump holds off Iran attack, says talks to resume
Brent for October declines up to 7.3% in early Asia tradeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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