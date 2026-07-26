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27.07.2026 00:38:05
Oil slumps as US pause of Iran strikes cools regional tensions
Brent hits US$100 per barrel on Jul 23 as the conflict spilled over to the Red SeaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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