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08.04.2026 00:03:45
Oil slumps below US$100 as Iran agrees to open Hormuz in ceasefire
The near-closure of the Strait of Hormuz has roiled energy marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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