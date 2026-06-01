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01.06.2026 16:47:40

Oil soars after report says Iran is set to halt messages with US

Brent climbs as high as US$96.10 a barrel, while West Texas Intermediate is above US$92Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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