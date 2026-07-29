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29.07.2026 19:16:30
Oil Spikes 7%, Nasdaq 100 Sinks Before Fed: Stock Market Today
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Rohstoffe in diesem Artikel
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