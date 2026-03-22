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22.03.2026 23:40:23

Oil stabilises as investors weigh US, Iran threats to facilities, sanctions lift

Analysts estimated a loss of 7 million to 10 million barrels per day of oil production in the Middle EastWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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