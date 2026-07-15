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16.07.2026 00:36:54
Oil steadies after gains as Hormuz ship attacks threaten supply
Crude has soared to its highest in about a month, as escalations in the Iran war revive concerns over flows from the...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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