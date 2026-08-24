|
25.08.2026 00:10:03
Oil steadies as investors weigh impact of latest US sanctions on Iran
Concerns about threats to Middle Eastern oil supply have been removed with US turning towards more economic coercionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|88,34
|-3,83
|-4,16
|Ölpreis (WTI)
|81,89
|-3,12
|-3,67
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stärker -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Handel tendierte am Dienstag in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street zeigt sich fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.