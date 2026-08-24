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25.08.2026 00:10:03

Oil steadies as investors weigh impact of latest US sanctions on Iran

Concerns about threats to Middle Eastern oil supply have been removed with US turning towards more economic coercionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Handel tendierte am Dienstag in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street zeigt sich fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.
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