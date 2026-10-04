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05.10.2026 00:36:48

Oil steadies as Middle East crude exports rise and G7 to release stocks

Brent crude futures inched up 5 cents to US$102.30 a barrel at 0900 GMTWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen präsentierten sich stärker. An den Börsen in Asien ging es nach oben.
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