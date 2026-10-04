|
05.10.2026 00:36:48
Oil steadies as Middle East crude exports rise and G7 to release stocks
Brent crude futures inched up 5 cents to US$102.30 a barrel at 0900 GMTWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|89,43
|-1,68
|-1,84
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- US-Börsen letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen präsentierten sich stärker. An den Börsen in Asien ging es nach oben.