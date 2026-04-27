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27.04.2026 16:30:00
Oil Stocks Are Surging: 3 to Buy and Hold for Decades
Crude oil has rocketed more than 60% this year to around $100 a barrel due to the war with Iran. That has fueled a surge in energy stocks, with the average one in the S&P 500 rallying more than 28%. This year's turmoil in the global energy market is a reminder of how vital oil is to the economy. Here are three top oil stocks to buy and hold for decades.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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