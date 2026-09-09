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09.09.2026 19:24:50
Oil Surge and Carry Trade Weigh On Stocks; Apple Bets Big On $2K Foldable iPhone
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Rohstoffe in diesem Artikel
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