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06.09.2026 14:15:00
Oil Surged, Then Slumped, Year to Date in 2026. Here's My Prediction for What's Ahead.
Brent crude, the global benchmark for oil, started the year at roughly $60 a barrel. Then the geopolitical conflict in the Middle East broke out, pushing crude oil prices to nearly $140 a barrel. After that spike, oil cooled off, losing around half of the gain before shifting higher again. Today, Brent crude is hovering around $95 per barrel.What lies ahead for oil? In the near-term, the answer will be determined by the ongoing conflict in the Middle East. But if you are a long-term investor, the answer will be more of the same. Here's why that's so important to understand when selecting energy stocks to buy and hold.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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