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20.10.2026 00:15:41
Oil swings near five-month high on Mideast risk, diesel doubts
Signs of resilient oil flows temper a rally driven by Gulf region tensionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,27
|0,00
|-0,18
|Ölpreis (Brent)
|109,96
|0,41
|0,37
|Ölpreis (WTI)
|98,81
|-4,85
|-4,68
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